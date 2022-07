Ashley Graham e la nuova collezione di abiti da sposa (Di venerdì 22 luglio 2022) Ashley Graham crea la nuova collezione di abiti da sposa con l’aiuto di Pronovias Group: abiti da sposa pensati per valorizzare tutte le donne. Ashley Graham modella e stilista La Graham sarà la modella e stilista per una linea di modelli davvero esclusivi. Sono sedici i modelli nati dall’incontro tra la modella americana e Alessandra Rinaudo, direttrice creativa di Pronovias. “Quando ho comprato il mio abito da sposa, ho avuto delle difficoltà a trovare un modello che andasse bene per la mia taglia, che mi stesse davvero bene e mi facesse sentire speciale.” Lo ha dichiarato la modella e attivista del body positive. Nel 2010 ha celebrato il suo matrimonio con Justin Ervin, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022)crea ladidacon l’aiuto di Pronovias Group:dapensati per valorizzare tutte le donne.modella e stilista Lasarà la modella e stilista per una linea di modelli davvero esclusivi. Sono sedici i modelli nati dall’incontro tra la modella americana e Alessandra Rinaudo, direttrice creativa di Pronovias. “Quando ho comprato il mio abito da, ho avuto delle difficoltà a trovare un modello che andasse bene per la mia taglia, che mi stesse davvero bene e mi facesse sentire speciale.” Lo ha dichiarato la modella e attivista del body positive. Nel 2010 ha celebrato il suo matrimonio con Justin Ervin, ...

ladonnaemobile_ : @evitammme Ashley Graham. Una diosa. - libertfly : Ashley Graham X Pronovias: la collezione 2023 che parla (davvero) a tutte le spose - FNW_IT : Pronovias svela la nuova collezione con Ashley Graham - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Ashley Graham e gli abiti da sposa per tutte le donne che non si vogliono accontentare ?? - vogue_italia : Ashley Graham e gli abiti da sposa per tutte le donne che non si vogliono accontentare ?? -