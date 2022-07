WTA Palermo 2022, risultati 20 luglio: Paolini ai quarti senza giocare, Begu ok in rimonta (Di giovedì 21 luglio 2022) Il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250 Palermo 2022 di tennis, nel corso del 33° Palermo Ladies Open, sulla terra battuta outdoor siciliana, vede andare in scena oggi, mercoledì 20 luglio, i primi quattro incontri degli ottavi. In realtà se ne disputano soltanto tre: nella parte alta del tabellone l’azzurra Jasmine Paolini approfitta del forfait della cinese Zhang Shuai e va ai quarti senza giocare. Nella parte bassa la romena Irina Camelia Begu supera in rimonta la transalpina Océane Dodin con lo score di 1-6 6-2 6-4. Definito, sempre nella parte bassa del tabellone, anche un accoppiamento dei quarti di finale: il derby ungherese va ad Anna Bondar, che batte la connazionale ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250di tennis, nel corso del 33°Ladies Open, sulla terra battuta outdoor siciliana, vede andare in scena oggi, mercoledì 20, i primi quattro incontri degli ottavi. In realtà se ne disputano soltanto tre: nella parte alta del tabellone l’azzurra Jasmineapprofitta del forfait della cinese Zhang Shuai e va ai. Nella parte bassa la romena Irina Cameliasupera inla transalpina Océane Dodin con lo score di 1-6 6-2 6-4. Definito, sempre nella parte bassa del tabellone, anche un accoppiamento deidi finale: il derby ungherese va ad Anna Bondar, che batte la connazionale ...

DeportesOlimpi : WTA Palermo Octavos: Jasmine Paolini a @zhangshuai121 (W.O), Anna Bondar a @panna_udvardy (6-2 6-4), @sara_sorribes… - zazoomblog : Cocciaretto-Garcia domani in tv: orario canale e diretta streaming Wta Palermo 2022 - #Cocciaretto-Garcia #domani… - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (20:50) Tennis WTA - Palermo Ladies Open - Ottavi di finale (Sport) #StaseraInTV 20/07/2022 #PrimaSerata #tenniswta-palermolad - Stasera_in_TV : RAI SPORT: (20:50) Tennis WTA - Palermo Ladies Open - Ottavi di finale (Sport) #StaseraInTV 20/07/2022 #PrimaSerata #tenniswta-palermoladies - AuroraImmacola1 : RT @Eurosport_IT: ESORDIO VINCENTE PER BRONZETTI! ?? L'azzurra batte la cinese Wang in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Pa… -