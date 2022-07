Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2022 ore 15:30 (Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 21 LUGLIO 2022 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA AREDATINA E APPIA IN ESTERNA IN PROVINCIA DI FROSINONE, PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSA LA REGIONALE FORCA D’ACERO DAL BIVIO PER LA REGIONALE DI SORA A SAN DONATO VAL COMINO. PERCORRIBILE INVECE IL TRATTO TRA LA DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL7 Roma NAPOLI VIA FORMIA E FL8 Roma NETTUNO SERVIZIO PRECEDENTEMENTE SOSPESO CAUSA INCENDIO SUI BINARI TRA TORRICOLA E POMEZIA, È IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI RICORDIAMO CHE PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S – LA S13 SAXA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 21 LUGLIOORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA AREDATINA E APPIA IN ESTERNA IN PROVINCIA DI FROSINONE, PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSA LA REGIONALE FORCA D’ACERO DAL BIVIO PER LA REGIONALE DI SORA A SAN DONATO VAL COMINO. PERCORRIBILE INVECE IL TRATTO TRA LA DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL7NAPOLI VIA FORMIA E FL8NETTUNO SERVIZIO PRECEDENTEMENTE SOSPESO CAUSA INCENDIO SUI BINARI TRA TORRICOLA E POMEZIA, È IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI RICORDIAMO CHE PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S – LA S13 SAXA ...

CorriereCitta : Torna il Rally di Roma, si parte da Castel Sant’Angelo: chiusure, deviazioni, divieti, come assistere alla gara, co… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via dei Prati Fiscali; in via Prenestina (Serenissima-Irpinia) - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Expo 2030: Gualtieri, entro 2024 rifatto 90 % strade Roma. 8 mila chilometri di viabilità primaria #ANSA - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Latina - Cinzia242 : RT @romatoday: Rally di Roma Capitale, venerdì la partenza da Castel Sant'Angelo: le modifiche alla viabilità -