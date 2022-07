Trasporti, per merci e traghetti si torna ai livelli pre Covid (Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo i dati dell’osservatorio sulle tendenze di mobilità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, l’autotrasporto, insieme al trasporto aereo delle merci e del traffico sui traghetti, è superiore ai dati del 2019 Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo i dati dell’osservatorio sulle tendenze di mobilità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, l’autotrasporto, insieme al trasporto aereo dellee del traffico sui, è superiore ai dati del 2019

