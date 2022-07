Terni – Codici annuncia le prime diffide per la class action sullo scandalo delle Piscine dello Stadio (Di giovedì 21 luglio 2022) Prosegue a pieno ritmo la class action promossa Codici per il rimborso dei consumatori che si sono abbonati alle Piscine dello Stadio di Terni e non hanno potuto usufruire del pacchetto sottoscritto a causa della chiusura dell’impianto. “Dal momento dell’annuncio dell’avvio della class action – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – i nostri Sportelli hanno ricevuto numerose segnalazioni da parte di utenti che chiedono di riavere le somme spese per attività a cui non hanno più avuto accesso. È la conferma di come il problema sia serio e sentito”. “Stiamo raccogliendo tante segnalazioni – dichiara Massimo Longarini, Segretario di Codici Umbria – in molti ci chiamano raccontando il loro caso, i mesi passati senza ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) Prosegue a pieno ritmo laaction promossaper il rimborso dei consumatori che si sono abbonati alledie non hanno potuto usufruire del pacchetto sottoscritto a causa della chiusura dell’impianto. “Dal momento dell’annuncio dell’avvio dellaaction – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– i nostri Sportelli hanno ricevuto numerose segnalazioni da parte di utenti che chiedono di riavere le somme spese per attività a cui non hanno più avuto accesso. È la conferma di come il problema sia serio e sentito”. “Stiamo raccogliendo tante segnalazioni – dichiara Massimo Longarini, Segretario diUmbria – in molti ci chiamano raccontando il loro caso, i mesi passati senza ...

