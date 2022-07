Questi numeri non dimostrano che i vaccini anti-Covid non sono efficaci (Di giovedì 21 luglio 2022) Il 18 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet pubblicato il 15 luglio 2022. Il tweet conteneva la foto di un cartellone pubblicitario su cui erano riportati alcuni numeri riguardanti i vaccini e i nuovi casi di Covid-19 in Italia alla data del 23 giugno del 2020, del 2021 e del 2022. In base a quanto si legge nel cartellone, i dati – che mostrano un centinaio di casi nel 2020, meno di mille nel 2021 e oltre 55 mila nel 2022 – dimostrerebbero che i vaccini anti-Covid non sono realmente efficaci. Il cartellone è reale, ma riporta una serie di informazioni presentate senza il contesto necessario alla loro comprensione, veicolando una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il ... Leggi su facta.news (Di giovedì 21 luglio 2022) Il 18 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet pubblicato il 15 luglio 2022. Il tweet conteneva la foto di un cartellone pubblicitario su cui erano riportati alcuniriguarde i nuovi casi di-19 in Italia alla data del 23 giugno del 2020, del 2021 e del 2022. In base a quanto si legge nel cartellone, i dati – che mostrano un centinaio di casi nel 2020, meno di mille nel 2021 e oltre 55 mila nel 2022 – dimostrerebbero che inonrealmente. Il cartellone è reale, ma riporta una serie di informazioni presentate senza il contesto necessario alla loro comprensione, veicolando una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il ...

Maxdero : Ma #Draghi si sfiducia da solo? Il governo nei numeri sta in piedi senza #M5S. Quindi, se cade, è per volontà del p… - It_Tre : @Zoroback_023 L’offerta sembra essere del 9% meno della richiesta e 14% meno di quanto offerto dal Leeds. Forse i n… - ida90ida : Caro @EnricoLetta visto che siete l'unica alternativa che ha i numeri per evitarci un Governo fascista, in questi 7… - arkiluka : RT @paolobertolucci: Spread a 260 e borsa -2.50. Questi sono numeri concreti e non parole al vento. - Pangenoma : @AvvocatoAtomico @BarinEmiliano @tonyscalari @AlbertoAgliotti @pieghe Dove sono questi numeri nell'ultimo report? I… -