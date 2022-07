Ondate di calore in Liguria, a Genova il bollino rosso prolungato fino a sabato: temperature record nel fine settimana. Boom di malori e ricoveri (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Parco delle 5 Terre sconsiglia le camminate nelle ore più torride.Genova, Savona, Imperia e La Spezia - secondo i dati di Meteo.it - ancora una volta hanno siglato la notte con una temperatura minima fra le più alte d’Italia Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Parco delle 5 Terre sconsiglia le camminate nelle ore più torride., Savona, Imperia e La Spezia - secondo i dati di Meteo.it - ancora una volta hanno siglato la notte con una temperatura minima fra le più alte d’Italia

valigiablu : L’Europa nella morsa dell’ondata di calore. Guterres (ONU): “Abbiamo una scelta. L’azione collettiva o il suicidio… - GaviniGiovanni : @MichaelEMann @LindseyReiser @MSNBC @JDBalartMSNBC @Messina2012 Prof. Mann: Ho parlato delle devastanti ondate di c… - redontuscia : #Evidenza #Viterbo Ondate di calore: a Viterbo, anche domani 22 luglio, previsto livello 3 - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Ondate di calore, i consigli della Asl per proteggere neonati e bambini' - comunebologna : RT @comunebologna: ?? Allerta gialla per caldo?? ??? oggi a #Bologna con temperature intorno ai 38° ??attivo numero verde 800 562110 per le p… -