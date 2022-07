Meteo giovedì | picco del caldo | si va verso un Weekend di fuoco I dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Sull’Italia le condizioni climatiche sono già particolarmente calde e non solo di giorno, a mezzanotte di ieri molte stazioni del Nordovest e delle regioni tirreniche segnavano ancora valori intorno ai 28°C , persino 30°C in Liguria che sono scesi davvero poco nel corso della notte. Sono gli effetti dell’ondata diche ha raggiunto anche l’Europa centro settentrionale sbriciolando record storici tra la Francia e l’Inghilterra. Adesso quell’onda africana va gradualmente estinguendosi per l’arrivo di correnti atlantiche molto fresche che porteranno forti temporali sia sul Regno Unito che sulla Francia e poi anche sulla Germania. Ma sarà proprio questo affondo fresco sul comparto occidentale europeo che stimolerà sul nord africa una ennesima risalita di correnti estremamente caldeil ...