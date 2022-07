Mattarella scioglie le Camere: “Ultima scelta ma inevitabile. Ora niente pause, i partiti collaborino” (Di giovedì 21 luglio 2022) Si consuma l’ultimo atto del governo Draghi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. “Lo scioglimento anticipato delle Camere – ha esordito Mattarella- sono l’Ultima scelta da compiere“, ha preso atto il capo dello Stato, particolarmente se, come in questo periodo, davanti alle Camere ci sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell’interesse del nostro Paese”. Mattarella: “Ultima scelta da compiere ma ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Si consuma l’ultimo atto del governo Draghi. Il Presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. “Lo scioglimento anticipato delle– ha esordito- sono l’da compiere“, ha preso atto il capo dello Stato, particolarmente se, come in questo periodo, davanti alleci sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell’interesse del nostro Paese”.: “da compiere ma ...

sebmes : Draghi non è stato sfiduciato. Se Mattarella respinge nuovamente le dimissioni il governo resta in carica con gli a… - fattoquotidiano : Alle venti e venti del Venti Luglio dello scioglimento più pazzo del mondo, c’è l’ultimo grottesco colpo di teatro… - Agenzia_Ansa : 'Ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni. Lo scioglimento anticipato del Pa… - AzzurrissimoTwi : RT @anperillo: Il Presidente #Mattarella scioglie le #Camere, si vota il 25 settembre ???? #elezioni #crisigoverno #crisi #Draghi https://t.c… - Prof_Ramonte_ : RT @classcnbc: MATTARELLA SCIOGLIE LE CAMERE, ORA NUOVE ELEZIONI #Draghi lascia, #Mattarella scioglie le #Camere. Ora nuove #elezioni. I… -