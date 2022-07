Mattarella scioglie le Camere Si voterà il 25 settembre

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. «Come ufficialmente comunicato – ha detto il capo dello Stato in un breve messaggio al Quirinale – ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni come previsto». Una decisione amara: «re leè sempre l’ultima scelta possibile». Ma in questo caso è «inevitabile per l’assenza di una nuova maggioranza». E adesso i partiti, che saranno impegnati nella campagna elettorale, sono comunque chiamati a «collaborare per l’interesse dell’Italia». «Davanti alle– ha evidenziato– ...