LIVE – Scherma, giovedì 21 luglio Mondiali Il Cairo 2022: spada femminile a squadre in DIRETTA (Di giovedì 21 luglio 2022) La DIRETTA testuale degli assalti finali della spada femminile a squadre ai Mondiali de Il Cairo 2022 di Scherma, in programma dal 15 al 25 luglio. L’Italia proverà a conquistare nuove medaglie con le azzurre Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 italiane di giovedì 21 luglio con quarti di finale e semifinali, mentre le finali per terzo e primo posto sono previste alle ore 15.30 e 17.30 rispettivamente. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Latestuale degli assalti finali dellaaide Ildi, in programma dal 15 al 25. L’Italia proverà a conquistare nuove medaglie con le azzurre Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 italiane di21con quarti di finale e semifinali, mentre le finali per terzo e primo posto sono previste alle ore 15.30 e 17.30 rispettivamente. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E ...

zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia in semifinale nella spada femminile! Tra poco la sciabola maschile -… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia in semifinale nella spada femminile! Ai quarti il fioretto femminile… - infoitsport : LIVE – Scherma, giovedì 21 luglio Mondiali Il Cairo 2022: sciabola maschile a squadre in DIRETTA - infoitsport : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia in semifinale nella spada femminile! Ai quarti il fioretto femminile - usatoscherma : RT @Federscherma: MONDIALI ASSOLUTI CAIRO 2022 – VIA ALLE FASI CLOU DELLE GARE A SQUADRE: OGGI SPADA FEMMINILE E SCIABOLA MASCHILE. PRELIMI… -