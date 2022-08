Le misure di sicurezza nell’allestimento delle strutture per il mondo dello spettacolo (Di giovedì 21 luglio 2022) Quando si decide di organizzare una manifestazione con montaggio di un palco le fasi da seguire sono sostanzialmente tre: pre-evento, evento vero e proprio e post-evento. Ogni fase deve seguire iter inerenti alla sicurezza molto precisi, come indica la normativa, a seconda anche della tipologia che si vuole organizzare. Tali circolari mettono in evidenza che la sicurezza deve essere mantenuta in ogni istante dell’evento: una volta terminata la manifestazione, fase post-evento, la situazione deve essere riportata alle condizioni iniziali. La necessità di equipaggiare uno spazio pubblico con apprestamenti che consentono l’esecuzione di un evento o di uno spettacolo può comportare il montaggio di strutture temporanee quali palchi, torri di regia e di ritardo del suono, servizi di supporto, camerini temporanei e ... Leggi su newsagent (Di giovedì 21 luglio 2022) Quando si decide di organizzare una manifestazione con montaggio di un palco le fasi da seguire sono sostanzialmente tre: pre-evento, evento vero e proprio e post-evento. Ogni fase deve seguire iter inerenti allamolto precisi, come indica la normativa, a seconda anche della tipologia che si vuole organizzare. Tali circolari mettono in evidenza che ladeve essere mantenuta in ogni istante dell’evento: una volta terminata la manifestazione, fase post-evento, la situazione deve essere riportata alle condizioni iniziali. La necessità di equipaggiare uno spazio pubblico con apprestamenti che consentono l’esecuzione di un evento o di unopuò comportare il montaggio ditemporanee quali palchi, torri di regia e di ritardo del suono, servizi di supporto, camerini temporanei e ...

MarcoMeacci8 : 13/ disposti a vaccinarsi erano quelli che hanno più seguito le misure sanitarie per il covid. CONCLUSIONI Il fedel… - Liberoarbitrio : RT @ErranteItaliano: Limitare la velocità delle auto a 30kmh non esclude l'applicazione di misure di sicurezza a tutti gli strumenti di mob… - VisonaNicola : RT @ErranteItaliano: Limitare la velocità delle auto a 30kmh non esclude l'applicazione di misure di sicurezza a tutti gli strumenti di mob… - TgrRaiFVG : In attesa di una struttura idonea Alejando Meran è ancora in carcere. La Corte d'assise lo ha ritenuto non imputabi… - biagioni_n : @RDRTexano78 @scannavo @CarloCalenda @matteorenzi @FedePizzarotti La mia domanda era diversa, vedo che non ha capit… -