Lazio, Lotito smentisce la trattativa per Mertens: «Non ne abbiamo bisogno» (Di giovedì 21 luglio 2022) È direttamente il patron della Lazio Claudio Lotito a smentire le voci che vorrebbero l’ex attaccante del Napoli Dries Mertens vicino alla Lazio, forte del rapporto con il tecnico che l’ha schierato per la prima volta al centro dell’attacco: Sarri. Ebbene, il belga non è un obiettivo dei biancocelesti. Lo scrive il Messaggero, che attribuisce un virgolettato a Lotito. «Non ho mai contattato il belga e né gli ho offerto alcun contratto perché la nostra rosa non ne ha bisogno» Lotito, allo stesso modo, ha dichiarato che neanche Marcelo sta sulla lista della spesa del club capitolino. E che, anzi, si tratterebbe di voci messe in giro ad hoc. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) È direttamente il patron dellaClaudioa smentire le voci che vorrebbero l’ex attaccante del Napoli Driesvicino alla, forte del rapporto con il tecnico che l’ha schierato per la prima volta al centro dell’attacco: Sarri. Ebbene, il belga non è un obiettivo dei biancocelesti. Lo scrive il Messaggero, che attribuisce un virgolettato a. «Non ho mai contattato il belga e né gli ho offerto alcun contratto perché la nostra rosa non ne ha, allo stesso modo, ha dichiarato che neanche Marcelo sta sulla lista della spesa del club capitolino. E che, anzi, si tratterebbe di voci messe in giro ad hoc. L'articolo ilNapolista.

