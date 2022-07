Lapadula Cagliari, accordo con il Benevento: le cifre dell’affare (Di giovedì 21 luglio 2022) Lapadula Cagliari: il club rossoblù ha raggiunto l’accordo con il Benevento per l’attaccante. Le cifre dell’affare Il nome di Gianluca Lapadula è tornato caldissimo nelle ultime ore in casa Cagliari, che avrebbe trovato un accordo con il Benevento per il passaggio dell’attaccante in rossoblù. Secondo quanto riferito dall‘Unione Sarda, la base di accordo per il cartellino di Lapadula è stata trovata a 2.5 milioni di euro con il giocatore che è tornato a disposizione dopo la quarantena Covid. Liverani potrebbe quindi presto avere il suo rinforzo in attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022): il club rossoblù ha raggiunto l’con ilper l’attaccante. LeIl nome di Gianlucaè tornato caldissimo nelle ultime ore in casa, che avrebbe trovato uncon ilper il passaggio dell’attaccante in rossoblù. Secondo quanto riferito dall‘Unione Sarda, la base diper il cartellino diè stata trovata a 2.5 milioni di euro con il giocatore che è tornato a disposizione dopo la quarantena Covid. Liverani potrebbe quindi presto avere il suo rinforzo in attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

