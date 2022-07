In circonvallazione col monopattino | 23enne si schianta contro un’auto a Romano

Alto Adige Innovazione

Incidente al semaforo di via Città di Nimes, all'incrocio con laOriani. Un'auto sarebbe passatarosso, colpendone un'altra. A seguito dell'impatto una delle due vetture si è schiantata contro la facciata della sede di Banca Intesa San Paolo, ...... sulladi Bricherasio (all'altezza di via Daneo), al Ponte di Bibiana, in Piazza ... si arresteranno anche nella frazione rorenga di Fucine e alla residenza artistica Casaforno, ... Circonvallazione di Bronzolo, appalto assegnato per oltre 32 milioni di euro L’incidente Il giovane avrebbe cercato di superare una vettura, finendo contro un’altra. È stato ricoverato. Alla guida del suo monopattino avrebbe superato un’auto cercando poi di evitare il veicolo ...Il pulmino consentirà di raggiungere Rorà in occasione della "Cammina che si... Mangia!" e Angrogna in occasione del "Mercato dei Taculot".