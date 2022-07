Il motorsport ed i piloti giovani: Davidson ha una speranza (Di giovedì 21 luglio 2022) Il motorsport vuole sempre attirare piloti giovani, ma c’è un grosso ostacolo da superare. Anthony Davidson, ex pilota di F1 e FIA WEC, è intervenuto in un podcast, “My Big Break”, lanciando una sua speranza per il futuro. L’inglese, che oggi commenta in Gran Premi per Sky UK, sogna un mondo delle corse economicamente più accessibile, per dare spazio alle nuove leve. Qual è il vero problema dei piloti giovani nel motorsport? Nel suo intervento nel podcast, Davidson ha raccontato la sua esperienza da “rookie”. Nelle formule minori vedeva che i piloti che facevano carriera erano quelli dotati della proverbiale “valigia”, fornita dalla facoltosa famiglia o da uno sponsor che lo sosteneva già da anni. I più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilvuole sempre attirare, ma c’è un grosso ostacolo da superare. Anthony, ex pilota di F1 e FIA WEC, è intervenuto in un podcast, “My Big Break”, lanciando una suaper il futuro. L’inglese, che oggi commenta in Gran Premi per Sky UK, sogna un mondo delle corse economicamente più accessibile, per dare spazio alle nuove leve. Qual è il vero problema deinel? Nel suo intervento nel podcast,ha raccontato la sua esperienza da “rookie”. Nelle formule minori vedeva che iche facevano carriera erano quelli dotati della proverbiale “valigia”, fornita dalla facoltosa famiglia o da uno sponsor che lo sosteneva già da anni. I più ...

