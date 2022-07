Governo: Gozi a Weber, 'FI ha grosse responsabilità nella crisi' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Non proprio, caro Manfred Weber. Anche Forza Italia ha una grossa responsabilità nella crisi del Governo Draghi. E ora un'alleanza con la Lega e la post-fascista Meloni non è altro che estremismo. Niente a che vedere in linea di principio con i valori del Partito popolare europeo. Niente a che vedere con il 'centro'". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico, rispondendo al presidente del gruppo Ppe Manfred Weber. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Non proprio, caro Manfred. Anche Forza Italia ha una grossadelDraghi. E ora un'alleanza con la Lega e la post-fascista Meloni non è altro che estremismo. Niente a che vedere in linea di principio con i valori del Partito popolare europeo. Niente a che vedere con il 'centro'". Lo scrive su Twitter Sandro, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico, rispondendo al presidente del gruppo Ppe Manfred

