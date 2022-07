È da oggi nelle librerie inglesi la nuova biografia di Meghan Markle firmata da Tom Bower | autore temutissimo a corte Ecco le rivelazioni più esplosive

Leggi su iodonna

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tomlo aveva annunciato più di un anno fa eil frutto del suo scrupoloso lavoro di indagine che non lascia nulla al caso arrivabritanniche. Revenge:, Harry And The War Between The Windsors (Vendetta:, Harry e la Guerra tra i Windsor) è il titolo della suadi, pubblicato dalla casa editrice inglese Blink Publishing. Ed è ricco di aneddoti eche non piaceranno alla duchessa. Leggi anche › Il royal look del giorno. Ispirazioni dal guardaroba newyorkese di...