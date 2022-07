Duplice omicidio a Ponticelli, il killer si costituisce: “Sono stato io” (Di giovedì 21 luglio 2022) Un uomo si è costituito ai carabinieri per il Duplice omicidio compiuto ieri mattina nel rione Fiat a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli, in un piano terra di via Eugenio Montale. Il presunto killer, Antonio Pipolo, 37enne, è stato interrogato a lungo in Procura, durante il quale ha confessato di aver ucciso Carlo Esposito, 29 anni (ritenuto vicino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Un uomo si è costituito ai carabinieri per ilcompiuto ieri mattina nel rione Fiat a, quartiere orientale di Napoli, in un piano terra di via Eugenio Montale. Il presunto, Antonio Pipolo, 37enne, èinterrogato a lungo in Procura, durante il quale ha confessato di aver ucciso Carlo Esposito, 29 anni (ritenuto vicino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

