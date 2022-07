Draghi verso le dimissioni, oggi ultimo atto alla Camera poi la salita al Quirinale (Di giovedì 21 luglio 2022) - Accelerazione della crisi di governo ieri al Senato. La fiducia all'esecutivo del premier c'è stata ma non ha più la maggioranza. Il Quirinale prepara lo scioglimento delle Camere con elezioni che ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 21 luglio 2022) - Accelerazione della crisi di governo ieri al Senato. La fiducia all'esecutivo del premier c'è stata ma non ha più la maggioranza. Ilprepara lo scioglimento delle Camere con elezioni che ...

