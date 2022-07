Draghi alla Camera, il lungo applauso e la battuta – Video (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Un lungo applauso per Mario Draghi alla Camera. Una battuta del premier a Montecitorio prima del passaggio al Quirinale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Unper Mario. Unadel premier a Montecitorio prima del passaggio al Quirinale. L'articolo proviene da Italia Sera.

marattin : Tanti commentatori dicono “se Draghi fosse stato meno netto, avrebbe la fiducia a mani basse”. Senza capire che Dra… - NicolaMorra63 : #Draghi parla di lotta alla mafia? Forse si dimentica di tutto quello che NON HA FATTO da quando è Presidente del C… - matteorenzi : Ho ascoltato Draghi, voteremo convinti Sì alla fiducia, oggi intervengo in Aula alle 17. Intanto qui il mio pensier… - VotArturo : RT @_aug_10th: Far cadere #Draghi alla vigilia della decisione sullo scudo anti spread della BCE di domani è l’emblema di una classe politi… - Godsent072011 : RT @valy_s: Il lungo applauso che #Draghi ha ricevuto alla #Camera stamattina mi ha fatto vomitare. Un gov. che ha avallato #greenpass, #su… -