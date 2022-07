Di Maio fa lo statista: “L’agenda di Draghi resta in piedi. C’è chi tifa per l’Italia e chi vuole sfasciarla” (Di giovedì 21 luglio 2022) Con Draghi fino alla morte. Contro i nemici dell’Italia che lo hanno disarcionato. Luigi Di Maio, sorriso stampato e inamidato, elogia L’agenda ‘coraggiosa’ del premier dimissionario e attacca frontalmente il suo ex partito. Che faceva i governi (anche troppi) e ‘non li sfasciava’, dice orgoglioso davanti ai cronisti. Che gli consigliano di mettere la mascherina. “Basta che la mettete voi”, risponde ironico. Di Maio: L’agenda di Draghi non può cadere nella polvere “L’agenda riformatrice di Mario Draghi non può cadere nella polvere, non può scomparire. Ci saranno tante persone di buona volontà che nella prossima campagna elettorale e soprattutto nei prossimi anni continueranno a portarla avanti”. Si atteggia a statista ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Confino alla morte. Contro i nemici delche lo hanno disarcionato. Luigi Di, sorriso stampato e inamidato, elogia‘coraggiosa’ del premier dimissionario e attacca frontalmente il suo ex partito. Che faceva i governi (anche troppi) e ‘non li sfasciava’, dice orgoglioso davanti ai cronisti. Che gli consigliano di mettere la mascherina. “Basta che la mettete voi”, risponde ironico. Didinon può cadere nella polvere “riformatrice di Marionon può cadere nella polvere, non può scomparire. Ci saranno tante persone di buona volontà che nella prossima campagna elettorale e soprattutto nei prossimi anni continueranno a portarla avanti”. Si atteggia a...

