Dal campo largo al mare aperto | cosa c' è nel futuro del Pd

Leggi su agi

(Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Sciolto l'abbraccio con i Cinque Stelle, "davanti al Pd c'è il". Nei corridoi di Montecitorio e in Transatlantico, sono molti gli esponenti Pd a usare questa immagine per definire il nuovo corso che si sta aprendo dopo l'affondamento del governo Draghi consumato al dai Cinque Stelle, seppure in correità con il centrodestra. Enrico Letta, parlando ai suoi gruppi parlamentari, ha parlato di "responsabilità condivise" e ha invitato il partito: "Ora pensiamo a noi". Parole chiare per deputati e senatori, che non lasciano spazi a dubbi: ilè archiviato. "Non c'è una classifica di corresponsabilità nel fatto grave accaduto: la destra ha sbattuto la porta in faccia al popolo delle partite Iva. Il M5S ha sbattuto la porta in faccia ai ceti popolari, in particolare nel Mezzogiorno", sottolinea ...