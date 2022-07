Crisi di governo, crolla la maggioranza: Draghi dimissionario (Di giovedì 21 luglio 2022) Alla fine, la giornata di ieri ha segnato effettivamente la fine del governo Draghi e ha mostrato l’unica via percorribile, secondo i partiti: Crisi di governo, sfaldamento della maggioranza, voto a ottobre. A deciderlo non è stato il solo fattore M5S, ma Forza Italia e Lega, scontenti del mancato accordo con Draghi sul rifiuto tassativo di formare un governo senza pentastellati. Il premier ottiene faticosamente le fiducia al Senato con 95 sì, ma nel pomeriggio il ribaltamento delle previsioni di voto. Previsto invece per questa mattina il discorso del premier alla Camera e in seguito l’ascesa al Quirinale, dove rassegnerà le sue dimissioni. Intanto i partiti scalpitano dopo quella che Enrico Letta ha definito “una giornata di follia” che ha visto la fine del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Alla fine, la giornata di ieri ha segnato effettivamente la fine dele ha mostrato l’unica via percorribile, secondo i partiti:di, sfaldamento della, voto a ottobre. A deciderlo non è stato il solo fattore M5S, ma Forza Italia e Lega, scontenti del mancato accordo consul rifiuto tassativo di formare unsenza pentastellati. Il premier ottiene faticosamente le fiducia al Senato con 95 sì, ma nel pomeriggio il ribaltamento delle previsioni di voto. Previsto invece per questa mattina il discorso del premier alla Camera e in seguito l’ascesa al Quirinale, dove rassegnerà le sue dimissioni. Intanto i partiti scalpitano dopo quella che Enrico Letta ha definito “una giornata di follia” che ha visto la fine del ...

