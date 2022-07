Brad Pitt con la gonna sul red carpet di Berlino. L’attore spiega perché (Di giovedì 21 luglio 2022) Brad Pitt è sempre Brad Pitt, a prescindere dai capi che indossa. E alla première di Bullet Train, a Berlino, ha attirato i riflettori di media, social e appassionati di cinema per aver indossato una gonna di lino. Divo di Hollywood e star del cinema internazionale, L’attore statunitense è sempre stato un’icona e, anche a 58 anni, continua a impressionare senza risultare vittima della moda corrente. Un giornalista della Associated Press, quindi, ha ritenuto appropriato chiedergli il motivo della singolare scelta. perché una gonna e non un abito o un altro outfit? Pitt ha risposto senza fronzoli: “La brezza, la brezza!”. Nessuna causa lgbtq+ o attitudine genderless, dunque; solo l’esigenza di combattere il caldo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022)è sempre, a prescindere dai capi che indossa. E alla première di Bullet Train, a, ha attirato i riflettori di media, social e appassionati di cinema per aver indossato unadi lino. Divo di Hollywood e star del cinema internazionale,statunitense è sempre stato un’icona e, anche a 58 anni, continua a impressionare senza risultare vittima della moda corrente. Un giornalista della Associated Press, quindi, ha ritenuto appropriato chiedergli il motivo della singolare scelta.unae non un abito o un altro outfit?ha risposto senza fronzoli: “La brezza, la brezza!”. Nessuna causa lgbtq+ o attitudine genderless, dunque; solo l’esigenza di combattere il caldo ...

