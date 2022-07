Borussia Dortmund | Hummels | «Fossi nel club non mi offrirei il rinnovo»

(Di giovedì 21 luglio 2022) Mats, difensore del, ha parlato del suo possibilecon il: le dichiarazioni Matsnon si farebbe rinnovare il contratto. Le parole del difensore dela Ruhr Nahrichten, dove ha sottolineato anche il grande problema che gli infortuni gli hanno dato negli ultimi mesi. LE PAROLE – «Ho detto a Sebastian Kehl che seal posto del BVB non mi rinnoverei il contratto. Ma in ogni caso entrambe le parti sono tranquille in merito. Ritiro? Ovviamente ci sto pensando, ma lo deciderò spontaneamente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... ma io sono fatto così", torna sull'argomento Ringhio, che ha debuttato sulla panchina del Valencia con un convincente 3 - 1 rifilato in amichevole al. "Però sarei ipocrita se ...... la classifica dei cannonieri del campionato è stata vinta per 21 volte dalle punte di Monaco, dietro ci sono Colonia ea quota cinque, un abisso. Non perderti le Newsletter di ... Mercato Inter, su Dzeko spunta l'interesse del Borussia Dortmund