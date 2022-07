Bagni e tintarella lungo l' Arno per il caldo - Cronaca - lanazione it

Donna Glamour

Giovani lungo un corso d'acqua dove trascorrono le giornate per sfuggire al gran caldo di Francesca Manganilungo i fiumi casentinesi: il Parco del Canto alla Rana di Stia diventa la Rimini della vallata. Complici le temperature alle stelle e l'afa insopportabile, il fiume Arno, che in ...Tral'ex naufraga dell'Isola dei Famosi trova sempre il tempo per confrontarsi con i suoi numerosi follower e rispondere alle loro domande, soprattutto quelle più curiose. Di ... Tintarella di luna per Alessia Marcuzzi: la conduttrice toglie il reggiseno per il bagno di mezzanotte Il Casentino è meta di turisti e anche di fiorentini che in zona hanno la seconda casa, così le sponde dei corsi d’acqua diventano spiagge ...Alessia Marcuzzi si è concessa un tuffo liberatorio (e senza reggiseno) durante le sue vacanze in Sicilia. "Il primo bagno di mezzanotte", ha scritto ...