Ascolti TV 20 luglio 2022, flop Rai 1 con la Maggioni al posto di Liorni e Angela

Palinsesto stravolto quello di ieri 20 luglio 2022 e che ha inciso un bel po' all'interno degli Ascolti tv. Per dare spazio alla crisi del Governo italiano, sono saltate le messe in onda di diversi programmi molto amati dal pubblico spettatore e a farne le spese sono stati soprattutto gli indici auditel. È saltato il game show Reazione a Catena e al suo posto è andato in onda uno speciale Tg1. E se fino all'ultimo minuto il palinsesto confermava la presenza del documentario di Piero Angela, un improvviso cambiamento ha portato alla cancellazione anche di Superquark. Insomma una giornata veramente sottotono, in cui Monica Maggioni ha dominato il panorama di Rai 1.

