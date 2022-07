Uomini e Donne, è crisi tra Davide Donadei e Chiara Rabbi: gli ultimi interventi social confermano il periodo difficile (Di mercoledì 20 luglio 2022) Solamente stamattina vi avevamo anticipato di una possibile crisi tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. L’indiscrezione era arrivata direttamente dal profilo Instagram di Deianira Marzano che per prima aveva parlato di problemi all’interno della coppia: Chiara Rabbi e Davide Donadei forte crisi, lei è tornata a Roma. Speriamo sia risolvibile. Una notizia che ha lasciato di stucco i numerosi fan appassionati della coppia uscita da Uomini e Donne. I due sempre molto attivi e presenti sui social network si sono sempre mostrati innamoratissimi e complici. Ma adesso sembrerebbe davvero un brutto periodo per entrambi che da qualche giorno sono sempre meno ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Solamente stamattina vi avevamo anticipato di una possibiletra. L’indiscrezione era arrivata direttamente dal profilo Instagram di Deianira Marzano che per prima aveva parlato di problemi all’interno della coppia:forte, lei è tornata a Roma. Speriamo sia risolvibile. Una notizia che ha lasciato di stucco i numerosi fan appassionati della coppia uscita da. I due sempre molto attivi e presenti suinetwork si sono sempre mostrati innamoratissimi e complici. Ma adesso sembrerebbe davvero un bruttoper entrambi che da qualche giorno sono sempre meno ...

