Ufficiale | Dybala è un giocatore della Roma

Pubblicità

angelomangiante : Ora Ufficiale! ? #Dybala #ASRoma - DiMarzio : .@OfficialASRoma, Paulo #Dybala è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Paulo #Dybala è un nuovo giocatore della Roma ????? - CorSport : Paulo #Dybala ufficiale alla #Roma ?? - LeBombeDiVlad : ?? #UFFICIALE #Dybala è un nuovo giocatore della #Roma Avrà la maglia numero 21 ?? Il comunicato ????… -

Pauloalla Roma: il club giallorosso lo ha annunciato sui propri canali social. 'La determinazione e la rapidità della Roma hanno fatto la differenza per la mia decisione. Un ...Commenta per primo Una clessidra e lo sguardo deciso di Paulo, pronto a iniziare la nuova avventura in giallorosso. Così la Roma ha anticipato l'annunciodell'arrivo dell'argentino, previsto a breve con un comunicatoDopo giorni di attesa è arrivata l’ufficialità: Paulo Dybala è un nuovo calciatore della Roma. Il calciatore argentino ha firmato un contratto che lo lega al club giallorosso sino al 2025. Con ...E’ ufficiale. A seguito dello sbarco in Portogallo, le visite mediche e il primo allenamento individuale di ieri, arriva l’ufficialità: Paulo Dybala è un giocatore della Roma. Il club lo ha annunciato ...