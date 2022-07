Omicidio Anzio | ‘Ho ucciso io Leonardo’ | ma ora si teme la vendetta Il racconto del reo confesso

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Si sentiva forse ‘braccato’, sapeva che prima o poi sarebbero risaliti a lui, così ieri sera ha pensato bene di recarsi dai Carabinieri a Roma, alla Stazione Gianicolense, e di confessare di averLeonardo Muratovic, il pugile di 25 anni accoltellato nella notte di sabato ad. Adam Ed Drissi, 21enne di origine magrebina, anche lui pugile, ha deciso di consegnarsi spontaneamente. E per farlo ha scelto una stazione dei militari lontana da, una scelta non casuale: il clima che si respira nella cittadina del litorale romano è teso e la famiglia del reoorala. La paura dellaNella tarda serata di ieri Adam e suo fratello Amhed Ed Drissi, di 25 anni, con l’avvocato si sono presentati in caserma e si sono costituiti. Ma ora ...

Cosi' ha detto il giovane di origini magrebine che ha di fatto ammesso le sue responsabilita' in relazione all'di Leonardo Muratovic, avvenuto sabato notte in un locale di. L'indagato ...... ha deciso il fermo colleghi - eseguito dai poliziotti della squadra Mobile, dai del commissariatoe dai carabinieri - per entrambi con l'accusa di concorso in. Roma. Il giovane ha ..."Il coltello era del pugile": le prime parole di Adam Ed Drissi, il 21enne che si è costituito per l'omicidio di Leonardo Muratovic ...E' quanto avrebbe detto il 20enne di origini magrebine nel corso di dichiarazioni spontanee ammettendo di essere l'autore dell'omicidio di Leonardo Muratovic, il pugile di 25 anni ucciso sabato notte ...