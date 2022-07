Ogni tanto uno “swerve” serve (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nei miei articoli di commento alle vicissitudini della All Elite Wrestling ho dovuto spesso mettere in luce la scontatezza dei risultati della compagnia. Storyline e match che in svariate occasioni sono stati semplici da pronosticare, con una direzione ben chiara di dove Tony Khan e i suoi collaboratori sarebbero voluti andare a parare. Però per una volta c’è da fare un plauso per aver sorpreso, in qualche modo. Mi aspettavo che prima o poi gli swerve in Our Glory sarebbero arrivati alle cinture. L’indizio che sarebbero potuti andare in singolo era sbagliato: Strickland è un fenomeno ma ha bisogno di tempo per imporsi; Lee a questi livelli è fisicamente incatalogabile, a differenza di quanto avveniva nelle indy. Dunque splittarli ora, dopo diverse buone prestazioni, poteva sembrare quantomeno singolare. Assieme funzionano. E la vittoria di mercoledì ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nei miei articoli di commento alle vicissitudini della All Elite Wrestling ho dovuto spesso mettere in luce la scontatezza dei risultati della compagnia. Storyline e match che in svariate occasioni sono stati semplici da pronosticare, con una direzione ben chiara di dove Tony Khan e i suoi collaboratori sarebbero voluti andare a parare. Però per una volta c’è da fare un plauso per aver sorpreso, in qualche modo. Mi aspettavo che prima o poi gliin Our Glory sarebbero arrivati alle cinture. L’indizio che sarebbero potuti andare in singolo era sbagliato: Strickland è un fenomeno ma ha bisogno di tempo per imporsi; Lee a questi livelli è fisicamente incatalogabile, a differenza di quanto avveniva nelle indy. Dunque splittarli ora, dopo diverse buone prestazioni, poteva sembrare quantomeno singolare. Assieme funzionano. E la vittoria di mercoledì ...

