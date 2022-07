Nord Stream pronto a riaprire i rubinetti

Pubblicità

Sky Tg24

Materie prime: gas in lieve rialzo in Europa, giù il petrolio Prezzo del gas in lieve rialzo in Europa sulla scia dell'attesa che la Russia riprenda regolarmente le consegne tramite il1 ...Inoltre, i prezzi energetici non accennano a smorzarsi e la Russia potrebbe aggravare la situazione con l'interruzione oltre i tempi previsti dei flussi del1 . Che, tradotto, ... Nord Stream, ipotesi riapertura regolare. Quali sono i risvolti per l'Italia Il gasdotto Nord Stream, l'arteria principale per il gas russo verso l'Europa, é attualmente inattivo a causa della regolare manutenzione e i governi europei sono preoccupati che il Cremlino non ripri ...La strategia di Putin potrebbe essere questa: usare la leva del gas per riaprire i tavoli negoziali con l’Occidente ...