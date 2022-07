Lulù Selassié | Lui reagisce alla provocazione | un vero disastro | “Tengono 12 anni!”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La PrincessSelassiè scandalizza il web con uno scatto infuocato: la reazione del food-influencer Barù crea il caos.Selassiè (fonte instagram)La frizzante PrincessSelassiè osa su Instagram e si reinventa in una nuova veste sexy: il risultato ha creato ampio tam-tam sui social. Dopo la rottura con Manuel Bortuzzo, sofferta e comunicata dall’atleta tramite un comunicato all’ANSA, la Fairy si è dedicatavita mondana con le sorelle. Dopo le faraoniche vacanze in Grecia,ha pubblicato uno scatto che ha provocato una reazione molto particolare da parte di un altro ex gieffino, legato peraltrosorellaJessica: scopriamo cos’è successo.Selassiè toglie i veli: la risposta di Barù divide il web Barù Gaetani (fonte ...

__drunkfairy : RT @AngoloDV: Lulù Selassié contro le imperfezioni: il messaggio della princess #lulù #lulùselassié #gfvip #angolodellenotizie #fairylu #fa… - Rosanna52702609 : RT @AngoloDV: Lulù Selassié contro le imperfezioni: il messaggio della princess #lulù #lulùselassié #gfvip #angolodellenotizie #fairylu #fa… - ParliamoDiNews : Lulù Selassiè in lingerie, le reazioni di Manuel Bortuzzo e dei finti perbenisti del web | MondoTV 24… - Eliely41 : @lulu_selassie Ogni imperfezione che abbiamo ci rende ciò che siamo e ne dobbiamo essere orgogliose. grazie x essere come sei ?? - AngoloDV : Lulù Selassié contro le imperfezioni: il messaggio della princess #lulù #lulùselassié #gfvip #angolodellenotizie… -

Roccarainola.net

Manuel Bortuzzo, scappa il like sul lato b diScatti bollenti sul profilo Instagram di, che ha condiviso coi follower delle foto in lingerie esageratamente hot . In queste immagini la gieffina mette orgogliosamente un ...L'influencer, nota per il 'Grande Fratello Vip', si immortala in intimo sul letto. Oltre 20mila like in nome della body ... soffiata assurda di Jessica e Lulù Selassiè, svelano un’irregolarità gravissima [VIDEO]