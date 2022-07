I due discorsi di Draghi, il retroscena sul premier: "Non ha ancora deciso" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Due scenari aperti, quello della fiducia oppure delle dimissioni. Il premier Mario Draghi ha preparato due discorsi e solo all'ultimo istante deciderà quale usare per l'appuntamento di oggi in Senato alle ore 9,30. Il primo è quello con cui chiederà la fiducia. Il secondo invece è quello che confermerebbe le dimissioni rassegnate la settimana scorso al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I fari sono accesi sulla posizione del Movimento 5 Stelle, che in caso di no a SuperMario rischierebbe una nuova scissione. E poi quella del centrodestra che dopo il caso Letta a Palazzo Chigi ha posto come condizioni per la fiducia la bocciatura del documento in 7 punti presentato da Giuseppe Conte. Il primo scenario è quello più ottimistico. E prevede che dopo il discorso del premier il Senato confermi la fiducia al ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Due scenari aperti, quello della fiducia oppure delle dimissioni. IlMarioha preparato duee solo all'ultimo istante deciderà quale usare per l'appuntamento di oggi in Senato alle ore 9,30. Il primo è quello con cui chiederà la fiducia. Il secondo invece è quello che confermerebbe le dimissioni rassegnate la settimana scorso al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I fari sono accesi sulla posizione del Movimento 5 Stelle, che in caso di no a SuperMario rischierebbe una nuova scissione. E poi quella del centrodestra che dopo il caso Letta a Palazzo Chigi ha posto come condizioni per la fiducia la bocciatura del documento in 7 punti presentato da Giuseppe Conte. Il primo scenario è quello più ottimistico. E prevede che dopo il discorso delil Senato confermi la fiducia al ...

