Gf Vip 6 | ex vippona polemica dopo l’esclusione da Tale e Quale Show | “È una cosa che mi scoccia parecchio perché…”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Negli scorsi giorni è stato reso noto il cast della nuova edizione di, la trasmissione condotta da Carlo Conti che partirà il prossimo 30 settembre su Rai Uno, edi Patrizia Pellegrino non è certo passata inosservata. A commentare il fatto è stata proprio la diretta interessata, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000: È unache miperché io e Marcello Cirillo avevamo cominciato le prove già da maggio e per tutto il periodo di giugno ce l’abbiamo messa tutta. Marcello mi ha anche detto di avere una voce molto intonata e che sarei andata benissimo per interpretare i personaggi a. Ci credevo davvero, ero entusiasta di ...

Da settimane viene data come papabile '', ma è tutta aria fritta. Anche lei non farà parte ... Nei giorni scorsi ha lasciato intendere di essere stata contattata dal GF, ma non c'è nulla di ......per il possibile ritorno nella casa della soubrette sarda (alla sua seconda esperienza da), ... Chi non parteciperà al Grande FratelloPer alcun personaggi famosi che dovrebbero essere nel ... GF Vip 7, una Vippona esclusa a causa di uno spoiler sui social Una Vippona sarebbe stata esclusa dal GF Vip 7 a causa di uno spoiler sui social: ecco quello che sarebbe accaduto.Soleil Sorge è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer durante il suo percorso da gieffina ha instaurato un feeling speciale con Alex Belli. La modella ...