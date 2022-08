Dj Tre, Lucido e RedNose: esce in radio e in digitale “Bordello” il nuovo singolo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bordello Dal 22 luglio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Bordello”, il nuovo singolo di Dj Tre, Lucido e RedNose. “Bordello” è un brano che unisce le sonorità estive con la spinta di una dance potente che riporta in auge il movimento che più rappresenta il nostro paese: “gli zarri”. Un sound che spacca e miscela musica e voglia di divertirsi in questo progetto stupirà tutti! Pronti a fare Bordello? Spiegano gli artisti a proposito del brano: «“Da ‘ciao mamma guarda come mi diverto’ a ‘mamma, stasera esco faccio Bordello’. La mamma è sempre la mamma.” Luglio è un mese faticoso, per fortuna siamo arrivati noi. Istruzioni per l’uso: massimo volume, ... Leggi su atomheartmagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022)Dal 22 luglio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazionefonica “”, ildi Dj Tre,. “” è un brano che unisce le sonorità estive con la spinta di una dance potente che riporta in auge il movimento che più rappresenta il nostro paese: “gli zarri”. Un sound che spacca e miscela musica e voglia di divertirsi in questo progetto stupirà tutti! Pronti a fare? Spiegano gli artisti a proposito del brano: «“Da ‘ciao mamma guarda come mi diverto’ a ‘mamma, stasera esco faccio’. La mamma è sempre la mamma.” Luglio è un mese faticoso, per fortuna siamo arrivati noi. Istruzioni per l’uso: massimo volume, ...

