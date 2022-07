Caso Saguto, 8 anni e 10 mesi di carcere all’ex-giudice che gestiva i beni sequestrati. Sei anni e mezzo al marito (Di mercoledì 20 luglio 2022) Otto anni e 10 mesi di carcere all’ex-giudice Silvana Saguto, accusata di avere guidato il ‘cerchio magico‘ nella sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, sei anni e mezzo per il marito, Lorenzo Caramma, 4 mesi al figlio della coppia, Emanuele Caramma. Chiamata a esprimersi sulla famiglia del giudice che gestiva molto disinvoltamente i beni sequestrati, la Corte d’Appello di Caltanissetta dopo 4 ore di camera di consiglio ha deciso di aumentare, sia pure di poco, la condanna alla donna. Che, imputata di corruzione, concussione e abuso d’ufficio, si è vista aumentare la pena giacché in primo grado era ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ottoe 10diSilvana, accusata di avere guidato il ‘cerchio magico‘ nella sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, seiper il, Lorenzo Caramma, 4al figlio della coppia, Emanuele Caramma. Chiamata a esprimersi sulla famiglia delchemolto disinvoltamente i, la Corte d’Appello di Caltanissetta dopo 4 ore di camera di consiglio ha deciso di aumentare, sia pure di poco, la condanna alla donna. Che, imputata di corruzione, concussione e abuso d’ufficio, si è vista aumentare la pena giacché in primo grado era ...

