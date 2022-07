California, la polizia spara a un afroamericano di 23 anni: il video dell'omicidio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Negli Usa un altro caso di violenza da parte della polizia su un cittadino afroamericano, anche questa volta finito in tragedia. La polizia di San Bernardino in California, infatti, ha ucciso un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 luglio 2022) Negli Usa un altro caso di violenza da partesu un cittadino, anche questa volta finito in tragedia. Ladi San Bernardino in, infatti, ha ucciso un ...

Pubblicità

repubblica : Usa, la polizia uccide un giovane afroamericano in California - LaStampa : Usa, la polizia spara e uccide un giovane afroamericano in California - Agenzia_Ansa : Usa: polizia spara e uccide un afroamericano in California - Nord America - ANSA - misspassinella1 : RT @Agenzia_Ansa: In California la polizia spara e uccide un afroamericano di 23 anni. Un video shock mostra un agente aprire il fuoco poch… - emilianogriff78 : RT @Agenzia_Ansa: In California la polizia spara e uccide un afroamericano di 23 anni. Un video shock mostra un agente aprire il fuoco poch… -