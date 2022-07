Caldo record, con l’anticiclone africano Apocalisse4800 oltre 40 gradi fino ad agosto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Come ampiamente previsto l’ anticiclone africano Apocalisse4800 , dopo aver colpito soprattutto l’Europa occidentale, si espande verso Est: nella giornata di oggi, dopo aver lasciato Francia e Isole... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 20 luglio 2022) Come ampiamente previsto l’ anticiclone, dopo aver colpito soprattutto l’Europa occidentale, si espande verso Est: nella giornata di oggi, dopo aver lasciato Francia e Isole...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Nuovi record del caldo su mezza Europa, l'Italia verso 42 gradi #ANSA - ignaziocorrao : Le temperature record sono arrivate con 28 anni di anticipo. Gli studi scientifici indicavano il 2050 come l'anno d… - Agenzia_Ansa : Emergenza caldo anche negli Stati Uniti, dove 100 milioni di americani sono alle prese con temperature record respo… - TeoloMassimo : RT @Agenzia_Ansa: Il fumo avvolge tratti di autostrade e ferrovie nel Paese, che brucia per il caldo record. Treni interrotti per un paio d… - mondelli_f : RT @Covidioti: THREAD - MA QUALE CALDO RECORD?! Ho fatto una breve ricerca online sul sito de La Stampa, cercando 'caldo record' tra il 196… -