Bancomat, in arrivo importanti novità sulle modalità di prelievo. I dettagli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bancomat, in arrivo importanti novità sulle modalità di prelievo agli sportelli ATM. Tutti i particolari da non sottovalutare. Negli ultimi mesi si stanno intensificando sempre di più non sono i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 20 luglio 2022), indiagli sportelli ATM. Tutti i particolari da non sottovalutare. Negli ultimi mesi si stanno intensificando sempre di più non sono i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Cate1081 : @romeoagresti @GoalItalia C fosse stato Raiola arrivavano almeno 100 mln...a me sembra che la Juve venga trattata d… - SoniaGrispo : @Aichins @partypoivson @quasiaffatto Prelevo al bancomat solo per questo ????. Arrivo bella suonante di monetine - Candeggina_ : @Hazydavey38 Io non ho i soldi, caro negoziante e/o ristoratore. Prego, chiama pure i carabinieri per dire che non… -