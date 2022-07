Wta Palermo 2022, Cocciaretto: “Ho battuto il mio idolo Errani, ma non è passaggio di testimone” (Di martedì 19 luglio 2022) “È un po’ esagerato parlare di passaggio di testimone. Lei ha vinto tantissimi titoli. È una partita importante perché oggi ho giocato contro un mio idolo. Servono tante partite prima di potermi avvicinare a lei. Devo trovare la continuità devo ricostruire il mio gioco per riuscire a fare le cose che ha fatto Sara, se sarà possibile”. Lo ha detto Elisabetta Cocciaretto dopo la vittoria al primo turno del Wta di Palermo 2022 contro Sara Errani con un perentorio 6-1 6-0: “Sono entrata in campo consapevole che sarebbe stata una grande lotta. Mi aspettavo che fosse impossibile che durasse meno di due ore e mezza. Non me l’aspettavo durasse così poco”. Prossimo incontro con la francese Garcia: “Le difficoltà adesso aumentano. Caroline Garcia è una giocatrice diversa, con ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) “È un po’ esagerato parlare didi. Lei ha vinto tantissimi titoli. È una partita importante perché oggi ho giocato contro un mio. Servono tante partite prima di potermi avvicinare a lei. Devo trovare la continuità devo ricostruire il mio gioco per riuscire a fare le cose che ha fatto Sara, se sarà possibile”. Lo ha detto Elisabettadopo la vittoria al primo turno del Wta dicontro Saracon un perentorio 6-1 6-0: “Sono entrata in campo consapevole che sarebbe stata una grande lotta. Mi aspettavo che fosse impossibile che durasse meno di due ore e mezza. Non me l’aspettavo durasse così poco”. Prossimo incontro con la francese Garcia: “Le difficoltà adesso aumentano. Caroline Garcia è una giocatrice diversa, con ...

Pubblicità

Tennis_Ita : WTA 250 Palermo, Cocciaretto domina il derby con Errani e vola al secondo turno. Bene Bronzetti, fuori Stefanini - sportface2016 : #WtaPalermo, #Garcia: 'Io favorita? Non conosco il tabellone e non so chi gioca' - palermo24h : WTA Palermo 2022, Elisabetta Cocciaretto domina il derby contro Sara Errani – OA Sport - SuperTennisTv : ???? #WTA Palermo Le italiane al 2° turno Paolini 6-3 6-1 Schmiedlova Cocciaretto 6-1 6-0 Errani Bronzetti 6-3 6-3… - zazoomblog : LIVE – Errani-Cocciaretto 1-6 0-6 primo turno Wta Palermo 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Errani-Cocciaretto #primo… -