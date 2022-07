WTA Amburgo 2022 | vittorie per Barbora Krej?íková e Anett Kontaveit sulla terra rossa tedesca

(Di martedì 19 luglio 2022) Un’altra giornata di incontri è finita nell’album dei ricordi del WTA di(Germania).teutonica tanti match di rilievo che hanno definito il quadro delle qualificate agli ottavi e ai quarti di finale del torneo teutonico. Partiamo dalla testa di serie n.3,Krejcikova. La ceca, n.19 del mondo, sta cercando di ricostruire il proprio percorso, dopo un periodo molto complicato per via dei suoi infortuni. La netta affermazione per 6-3 6-0 contro la polacca Magdalena French (n.84 del ranking) può darle fiducia nel proprio tentativo di recupero nel circuito maggiore. Krej?íková attende a questo punto il nome della prossima avversaria dalla sfida tra Maria Lourdes Carle (n.189 del mondo) e Anastasia Potapova (n.63 WTA). Missione compiuta per la n.2 del mondo ...

