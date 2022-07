Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2022 ore 16:30 (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 19 LUGLIO 2022 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A91 Roma FIUMICINO INCENDIO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE SULL’A91 Roma FIUMICINO PERÒ ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE IN DIREZIONE Roma PER INCENDIO SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUOTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 19 LUGLIOORE 16.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A91FIUMICINO INCENDIO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE SULL’A91FIUMICINO PERÒ ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE IN DIREZIONEPER INCENDIO SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PER IL RESTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUOTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

