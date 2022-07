Via d’Amelio, la nipote di Borsellino: “Celebrando il trentenne si porta avanti l’eredità di mio zio” (Di martedì 19 luglio 2022) E mentre il sindaco Giorgio Gori twitta il suo ricordo personale nel giorno dei 30 anni della strage di via d’Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, chiedendo di conoscere una verità mai nota, Valentina Corrao, figlia di Cecilia Fiore e nipote di Rita Borsellino apre il cassetto dei ricordi sulla figura di suo zio. “Ho 22 anni e non ho avuto la fortuna di conoscere mio zio di persona, ma ho avuto la possibilità di costruirmi una mia memoria personale grazie ai tanti, tantissimi racconti che mi ha fatto mia nonna e le persone che, ogni giorno, si sedevano a tavola con noi. l’eredità enorme che mi hanno lasciato è la figura dell’uomo, prima ancora che del magistrato amato e stimato da tutti che ha sacrificato la sua vita in nome degli ideali in cui credeva. ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 luglio 2022) E mentre il sindaco Giorgio Gori twitta il suo ricordo personale nel giorno dei 30 anni della strage di via, in cui persero la vita Paoloe cinque agenti della sua scorta, chiedendo di conoscere una verità mai nota, Valentina Corrao, figlia di Cecilia Fiore edi Ritaapre il cassetto dei ricordi sulla figura di suo zio. “Ho 22 anni e non ho avuto la fortuna di conoscere mio zio di persona, ma ho avuto la possibilità di costruirmi una mia memoria personale grazie ai tanti, tantissimi racconti che mi ha fatto mia nonna e le persone che, ogni giorno, si sedevano a tavola con noi.enorme che mi hanno lasciato è la figura dell’uomo, prima ancora che del magistrato amato e stimato da tutti che ha sacrificato la sua vita in nome degli ideali in cui credeva. ...

