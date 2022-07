Roma, l’agente di Bove: «Lo voleva il Sassuolo, non c’è tanta differenza con Frattesi» (Di martedì 19 luglio 2022) l’agente del centrocampista della Roma Bove ha parlato delle voci di mercato che sono circolate sul conto del suo assistito Diego Tavano, agente tra gli altri di Edoardo Bove, ai microfoni di Radio Radio Lo Sport ha parlato delle voci di mercato che sono circolate sul conto del suo assistito. LE PAROLE – «Se mi dite che c’è grande differenza con Frattesi io mi sento di dire di no. Se un giocatore vale 30 milioni, Edoardo è un prodotto del settore giovanile della Roma e io non mi sento di dire che c’è tutta questa differenza. Piaceva molto anche al Sassuolo e fuori dalla Serie A, ma la Roma ha fatto quadrato e alla mia richiesta di fare un prezzo per Bove hanno risposto che non si può fare un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022)del centrocampista dellaha parlato delle voci di mercato che sono circolate sul conto del suo assistito Diego Tavano, agente tra gli altri di Edoardo, ai microfoni di Radio Radio Lo Sport ha parlato delle voci di mercato che sono circolate sul conto del suo assistito. LE PAROLE – «Se mi dite che c’è grandeconio mi sento di dire di no. Se un giocatore vale 30 milioni, Edoardo è un prodotto del settore giovanile dellae io non mi sento di dire che c’è tutta questa. Piaceva molto anche ale fuori dalla Serie A, ma laha fatto quadrato e alla mia richiesta di fare un prezzo perhanno risposto che non si può fare un ...

