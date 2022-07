Nel Regno Unito martedì è stata registrata una temperatura superiore ai 40 gradi per la prima volta nella storia (Di martedì 19 luglio 2022) Alle 12.50 di martedì 19 luglio il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha registrato una temperatura di 40,2 °C all’aeroporto Heathrow di Londra: è la prima volta nella storia del paese che si registra una temperatura così Leggi su ilpost (Di martedì 19 luglio 2022) Alle 12.50 di19 luglio il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale del, ha registrato unadi 40,2 °C all’aeroporto Heathrow di Londra: è ladel paese che si registra unacosì

