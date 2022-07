Ms Marvel | i registi commentano il futuro del personaggio e una potenziale stagione 2

(Di martedì 19 luglio 2022) Adil El Alarbi e Bilall Fallah, idi Ms., parlano deldella serie e della sua protagonista, Kamala Khan. La primadi Ms.si è conclusa, ma cosa potrebbe accadere inper lo show di Disney+? Una secondaci sarà? Ne parlano iAdil El Alarbi e Bilall Fallah. Ai microfoni di Comicbook i due hanno discusso di ciò che porterebbe un'eventuale secondadella serie Ms.targata Disney+, di cui non c'è tuttavia stato alcun annuncio di rinnovo ufficiale, e non è detto che avvenga. Ma volgere lo sguardo alnon fa certo male, specialmente se si hanno già le idee piuttosto chiare al riguardo. "Nel caso ...

