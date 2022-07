Mondiali scherma 2022, fioretto femminile: Errigo ko in finale, l’oro è della francese Thibus (Di martedì 19 luglio 2022) ‘Solo’ argento per Arianna Errigo nella finalissima della gara di fioretto femminile ai Mondiali 2022 di scherma in corso di svolgimento a Il Cairo. A prendersi l’oro è stata la francese Ysoara Thibus, che si è dunque rifatta dopo la finale persa tre anni fa. Il punteggio finale ha recitato 15-10 per la transalpina. Dopo un avvio molto equilibrato, è stata lei a prendere campo all’azzurra, apparsa un po’ in difficoltà di fronte alla velocità della sua avversaria. Rimane comunque straordinaria l’impresa di Errigo. Con la medaglia conquistata, Arianna porta a nove il numero delle medaglie individuali conquistate in un campionato del mondo. L’azzurra ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) ‘Solo’ argento per Ariannanella finalissimagara diaidiin corso di svolgimento a Il Cairo. A prendersiè stata laYsoara, che si è dunque rifatta dopo lapersa tre anni fa. Il punteggioha recitato 15-10 per la transalpina. Dopo un avvio molto equilibrato, è stata lei a prendere campo all’azzurra, apparsa un po’ in difficoltà di fronte alla velocitàsua avversaria. Rimane comunque straordinaria l’impresa di. Con la medaglia conquistata, Arianna porta a nove il numero delle medaglie individuali conquistate in un campionato del mondo. L’azzurra ...

Pubblicità

Coninews : ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo… - Federscherma : MONDIALI CAIRO 2022 - È ARGENTO PER ARIANNA ERRIGO ?????? L’azzurra si arrende solo in finale alla francese Thibus.… - SMSNEWSOFFICIAL : Ai Campionati Mondiali di scherma de Il Cairo 2022 Arianna Errigo ha conquistato l’argento nella gara di fioretto f… - arichieti : RT @Coninews: ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo gradino de… - cagliarilivemag : Argento Errigo nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma -