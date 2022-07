Mondiali atletica Eugene 2022: Tortu e Kaddari in semifinale nei 200 metri, out Desalu (Di martedì 19 luglio 2022) Filippo Tortu centra l’obiettivo semifinali nelle batterie dei 200 metri maschili valide per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. L’azzurro, che si sta cimentando nella distanza doppia rispetto ai soliti 100 metri, domina la sua batteria e con il suo 20.18, di sette centesimi sopra il record personale, accede al turno successivo con il nono tempo complessivo. Nella stessa prova, non ce la fa Eseosa Fostine Desalu, il cui 20.63 lo relega al 30esimo posto totale. Nella stessa distanza, ma al femminile, Dalia Kaddari accede anch’ella alle semifinali, in un confronto serratissimo: il suo 22.75 vuol dire, infatti, 15esimo tempo totale, ma a soli 77 centesimi dalla più veloce della giornata, Aminatou Seyini dal Niger. Infine, nel ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Filippocentra l’obiettivo semifinali nelle batterie dei 200maschili valide per idiin corso a. L’azzurro, che si sta cimentando nella distanza doppia rispetto ai soliti 100, domina la sua batteria e con il suo 20.18, di sette centesimi sopra il record personale, accede al turno successivo con il nono tempo complessivo. Nella stessa prova, non ce la fa Eseosa Fostine, il cui 20.63 lo relega al 30esimo posto totale. Nella stessa distanza, ma al femminile, Daliaaccede anch’ella alle semifinali, in un confronto serratissimo: il suo 22.75 vuol dire, infatti, 15esimo tempo totale, ma a soli 77 centesimi dalla più veloce della giornata, Aminatou Seyini dal Niger. Infine, nel ...

